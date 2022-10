Portrait crachés: Charlène de Monaco partage une photo édifiante de ses jumeaux de 7 ans

Entre fierté et nostalgie. Ce sont les vacances de la Toussaint sur le Rocher, et Charlène de Monaco a gratifié ses admirateurs d’une photo de ses jumeaux pour marquer le coup.

Portraits crachés

« Ils grandissent tellement vite » , a écrit la princesse de 44 ans sur son compte Instagram. On y voit Jacques et Gabriella, 7 ans, prendre la pose dans leur uniforme scolaire composé d'un polo rouge et d'une veste bleu marine. Le duo fait actuellement ses gammes dans l'école François d'Assise-Nicolas Barré et est en congés jusqu'au jeudi 3 novembre. Mais c'est surtout un détail physique qui a retenu l'attention des internautes. Selon la toile, cela ne fait pas l'ombre d'un doute : Gabriella est le portrait craché de son père, Albert II, quand le prince héréditaire tient de sa mère. "La princesse ressemble à son père et le prince à sa maman, vous avez chacun le vôtre", a commenté une utilisatrice. On serait tenté de confirmer ces dires.