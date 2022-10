Hélène Segara évoque sa transformation physique: “Mon visage est différent”

À la suite de son traitement -à base de cortisone qui lui donne un aspect gonflé- contre une maladie oculaire rare, Hélène Segara a subi des changements physiques. "Je savais que le public allait remarquer que mon visage est différent", a-t-elle confié, au sujet de son retour appréhendé à la télévision comme jurée dans La France a un incroyable talent sur M6, dans les colonnes de Télé-Loisirs. "C'est un défi pour moi de passer outre cela. Je veux juste faire mon métier". Et l'interprète d'"Il y a trop de gens qui t'aiment", aujourd'hui âgée de 51 ans, de poursuivre. "Vouloir apitoyer les gens, ce n'est pas du tout dans mon tempérament. Participer à cette émission est un tel moment de bonheur que ça m'a boostée. J'ai beau être fatiguée, j'arrive à monter sur scène parce que le public me donne cette joie."

La chanteuse a ensuite conclu cette interview à Télé Loisirs sur une note positive, rappelant que chaque épreuve de la vie permet de tirer des leçons. "Quand on a traversé des épreuves, on peut apprendre sur soi et se découvrir des forces insoupçonnées. Je suis devenue une locomotive, y compris pour les gens autour de moi qui n'allaient pas bien." Hélène Segara est soutenue par ses collègues, internautes et de nombreuses célébrités depuis les révélations sur sa maladie rare.