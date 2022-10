Jason Momoa pêche les fesses à l'air: les photos cassent internet

Force de la nature. Ce n'est pas parce qu'il est l'un des acteurs les plus aimés d'Hollywood que Jason Momoa n'apprécie pas les plaisirs simples. Et quand "Aquaman" s'adonne à la pêche, c'est toute la toile qui reste bouche bée.



Tout récemment, l'Hawaïen de 43 ans a publié une poignée de clichés de lui et de son équipage du jour en mer. L'occasion de faire un peu de promotion pour sa marque Mananalu Water, mais aussi d'exhiber son physique imposant. Immortalisé dans le plus simple appareil avec un pagne traditionnel pour seul cache-sexe, l'acteur de Game of Thrones a fait chavirer plus d'un fan sur les réseaux sociaux. Florilège.