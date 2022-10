Julia Roberts larguée par Matthew Perry: l'acteur de "Friends" donne la vraie raison

Coup de foudre à Central Perk. Brad Pitt, Bruce Willis, Reese Witherspoon, Ben Stiller... la série Friends a vu défiler un sacré paquet de guest-stars au fil des années. Et l'apparition de Julia Roberts dans la saison 2 a même donné lieu à une idylle. Dans son autobiographie, Matthew Perry, alias Chandler Bing, raconte pourquoi leur couple n'a pas du tout fonctionné.

"Sortir avec Julia Roberts était trop pour moi. J'étais toujours persuadé qu'elle allait rompre", a-t-il reconnu. "Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait ? Je ne serais jamais assez bien : j'étais brisé, impossible à aimer. Au lieu d'affronter la terrible agonie que la perdre représenterait, j'ai préféré rompre avec la belle et brillante Julia Roberts",a-t-il écrit dans Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, ouvrage dont le Times s'est procuré les bonnes feuilles. Les deux acteurs seraient en bons termes aujourd'hui. Avant cela, Matthew Perry avait révélé qu'il avait failli perdre la vie à l'âge de 49 ans à cause de son addiction aux opioïdes et à l'alcool.