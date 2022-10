La sœur de Céline Dion donne de ses nouvelles: "Je l’ai vue avec une petite jambe toute tordue"

Elle n'a jamais été aussi discrète. Diva flamboyante, Céline Dion a été contrainte de prendre beaucoup de repos loin des flashes qu'elle a appris à aimer. Annulations de dates, folles rumeurs sur sa santé... les bruits de couloir ont fusé tout autour de la chanteuse de 54 ans. Sa sœur Claudette a décidé de prendre la parole.

"Elle se fait traiter"

"Premièrement, je dis toujours que, si Céline n'allait pas bien, on le saurait. Ça serait impossible qu'elle ne nous le dise pas", a-t-elle déclaré pour le média québécois Showbizz.net. De plus, son aînée confirme que les dates de son "Courage World Tour" ne sont en aucun cas annulées, mais "reportées".Claudette a toutefois reconnu que Céline Dion est en proie à de violents spasmes musculaires qui, par occasion, ont laissé la star avec"une petite jambe toute tordue".La Québécoise en profite pour élaborer sa propre théorie : la scène du Caesars Palace de Las Vegas pourrait être en cause. "Plusieurs personnes qui connaissent bien Céline pour avoir travaillé avec elle me demandent souvent si la fameuse pente de la salle de spectacle aurait pu déranger des nerfs ou des muscles à son bassin…", a-t-elle glissé, énigmatique.

"Elle se fait traiter, elle reçoit plein de massages, elle en profite, elle se fait dorloter. Et elle va reprendre les spectacles ; j'ai entendu dire que les répétitions sont faites et que c'est 'malade mental'", a-t-elle souligné. Un message positif qui devrait rassurer les fans de la chanteuse.