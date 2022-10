D'amis, ils sont devenus collaborateurs, avant de se retrouver au tribunal… Pour comprendre cette affaire dans laquelle Dany Boon est impliqué, il faut remonter à 2013. Cette année-là, comme le rapporte L'informé, le célèbre cinéaste engage son ami de longue date et spécialiste des médias, Laurent Storch, comme directeur de développement de la société de spectacle vivant Les Productions du Chicon. Laurent Storch aurait ainsi tout plaqué, dont son poste de directeur des productions à TF1, pour accepter la proposition de son ami Dany Boon (qui travaille également pour d'autres sociétés de production telles que les Productions du Ch'timi et de HBB26 et à qui l'on doit notamment des films comme "Un plan parfait", "Eyjafjallajökull", etc.).