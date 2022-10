Le prince Harry va publier ses mémoires en janvier 2023

Le prince Harry va publier ses mémoires, intitulés "Spare", le 10 janvier prochain, a annoncé jeudi l'éditeur Penguin Random House.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'histoire remarquablement personnelle et émotionnellement puissante du prince Harry, le duc de Sussex", a tweeté l'éditeur.

L'ouvrage est décrit, sur le site internet créé pour lui par l'éditeur, comme une fenêtre ouverte sur la manière dont le prince a réagi à la mort de sa mère, la princesse Diana, et comment ce drame a affecté sa vie par la suite.

"Avec son honnêteté abrupte et sans faille, +Spare+ est une oeuvre de référence remplie d'informations, de révélations, d'introspection et d'une sagesse durement acquise à propos du pouvoir éternel de l'amour sur le deuil", assure l'éditeur.

Harry et son épouse Meghan ont stupéfié la monarchie en quittant la famille royale avec fracas début 2020 et en partant s'installer aux Etats-Unis, en Californie. Lors d'une interview fracassante en mars 2021, le couple a accusé la famille royale d'insensibilité et de racisme.

"Spare" sera publié au Royaume-Uni ainsi qu'en Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde et Afrique du Sud, selon l'éditeur.

Les recettes de ces mémoires, qui seront publiés en 16 langues, dont en français chez l'éditeur Fayard, seront données à des organisations caritatives britanniques, précise l'éditeur.