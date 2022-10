Star Academy: la vraie raison de la rupture de Jenifer et Jean-Pascal

" Je l'aimais beaucoup, confiait-il en 2021 à Évelyne Thomas sur Non Stop People. On s'est fait trois bisous au château puis après on s'est un peu revus ." Le compagnon de Delphine Tellier assure qu'ils ne sont pas allés plus loin pendant le tournage de la Star Ac'. "Ah non, dans le château non ! Parce qu'il y a des caméras partout. On était là pour bosser !" Couple emblématique du programme de TF1, leur amourette n'a toutefois pas été de longue durée. C'est Jenifer en personne qui a mis un terme à leur relation, peu de temps après leur sortie du château. "Je lui ai dit que je préférais prendre du recul parce que ça va trop vite pour moi. Je n'éprouve pas l'amour qu'il ressent pour moi", révélait-elle ainsi à Nikos Aliagas.