Le drame du Bazar de la charité raconté par Audrey Fleurot

Le 4 mai 1897, à 16 h 20, la ville de Paris connaît un incendie meurtrier. 120 morts, 250 blessés parmi lesquels se trouvent les personnalités importantes de l’époque. Le Bazar de la Charité accueillait ce soir-là une vente organisée par la noblesse dont les bénéfices devaient être reversés aux plus démunis. La scène est effroyable. Ces femmes issues de la haute bourgeoisie, ces duchesses, leurs servantes, leurs religieuses, se transforment en torches humaines. Leurs robes ainsi que leurs cheveux prennent feu. Leurs costumes de l’époque font d’elles les principales victimes : leurs voilettes, leurs chapeaux à plumes, leurs jupes nettoyées à l’essence, tout était inflammable. Les enfants sont perdus, incapables de trouver la sortie. Toute la presse s’empare de ce fait divers qui touche cette classe sociale presque intouchable. Chaque jour, au fur et à mesure que l’identité des victimes est découverte, les gazettes locales livrent des détails de plus en plus sordides et celles et ceux qui ont péri dans les flammes deviennent les symboles de ce tragique incendie ayant eu lieu rue Jean-Goujon, non loin des Champs-Élysées et du Pont de l’Alma.

La sœur de Sissi parmi les victimes

Parmi ces victimes, la duchesse d’Alençon, sœur cadette de Sissi, l’impératrice. Sophie-Charlotte, de son prénom, venait de s’installer à Paris avec son époux, le duc d’Alençon, son époux. Pourtant très discrète, sa réputation est entachée lorsqu’on découvre qu’elle entretient une relation doublement adultérine avec un médecin marié et père de famille. Son mari la renvoie alors brièvement en Autriche où elle est traitée par des psychiatres pour troubles sexuels. Extrêmement croyante, elle adhère au tiers ordre dominicain lors de son retour en France et devient Sœur Marie-Madeleine, l’incarnation de la pécheresse repentie. Quelques semaines avant l’incendie, elle rédige son testament dans lequel elle indique qu’elle souhaite que sa chevelure entière soit brûlée. Un détail macabre qui fera écho à sa fin tragique.

Audrey Fleurot en voix off

Dans ce documentaire, Audrey Fleurot, qui tient le rôle d’Adrienne de Lenverpré dans le feuilleton d’abord diffusé par la RTBF et TF1, raconte ce fait divers glaçant dans les moindres détails. Ce jour-là, plus de 1200 personnes étaient présentes pour l’inauguration du Bazar de la Charité. Les invités se bousculaient pour voir le cinématographe qui projetait les tout premiers films des frères Lumière. On utilisait de l’éther et de l’oxygène pour brûler un bâton de chaux et obtenir cette lumière extrêmement vive qui permettait ensuite de projeter l’image. Mais, la salle était trop obscure au goût des convives et un technicien fût sommé d’y apporter plus de luminosité. Il commet alors une erreur fatale en craquant une allumette. Tout prend feu. Les gens sortent assez rapidement. Mais, les flammes remontent vers une toile de lin et, en moins de six minutes, l’incendie s’est propagé. La toile fond sur la foule. La chaleur est intense et il n’y a que très peu d’issues.

Des cochers, des commerçants et des passants témoins de la scène s’emploient à sauver un maximum de personnes. En attendant l’arrivée des pompiers, ils créent une chaîne de seaux. Une demi-heure après l’incident, 70 hommes sont sur place mais le plafond du Bazar de la Charité s’est déjà effondré. La chaleur était extrême, les vitres explosaient, les murs se fissuraient et les pompiers n’arrivaient pas à approcher du brasier. Ils protègent les bâtiments voisins et se sont illustrés par leur bravoure en pénétrant dans la fournaise pour sauver un maximum de vies. Après 45 minutes, il ne reste plus qu’un tas de cendres et des squelettes. La duchesse d’Alençon figurait parmi les victimes. Des survivantes ont ensuite raconté qu’elle avait tenu à sortir la dernière, de façon héroïque. Son cadavre a été retrouvé entouré autour de celui de l’une de ses dames de compagnie.

Les prédictions d’une voyante

À l’époque, l’occultisme était très en vogue. Et, parmi ces voyantes à la mode, il y avait Henriette Couedon qui, le 20 mars, soit quelques semaines avant le drame, avait évoqué des visions dans lesquelles elle distinguait des flammes qui s’élevaient et des corps calcinés. Cette correspondance saisissante donne à l’incendie une teinte romanesque, presque mystique. Aujourd’hui encore, il fascine. Puisqu’après avoir fait l’objet d’une série à succès, ce documentaire, au travers de témoignages de spécialistes et d’images d’archives, raconte la destinée funeste de ces femmes.

