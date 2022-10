Une cagnotte est lancée pour que Kanye West redevienne milliardaire

Kanye West n'aurait plus son statut de milliardaire depuis que Gap, Adidas et Balenciaga ont arrêté leur collaboration avec le rappeur Kanye West. En effet, l'ex-mari de Kim Kardashian a tenu récemment des propos antisémites. Les marques avec qui il avait pour habitude de travailler ne sont plus avec lui... Ces collaborations représentaient un revenu conséquent pour l'artiste et, depuis, sa fortune a beaucoup baissé et l'a fait quitter le club des milliardaires.

Des fans à la rescousse

Le rappeur américain peut compter sur le soutien inconditionnel de ses fans. Ces derniers ont créé une cagnotte, via "GoFundMe" une plateforme de collecte de fonds. La page s'appelle "Make Kanye a billionaire again", traduisez "Rendre de nouveau Kanye milliardaire". Objectif? Récolter au moins 1 milliard de dollars.

Fans started a gofundme to make Kanye West a billionaire again. pic.twitter.com/m8XOzsQgWR — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) October 30, 2022

Le compte n'étant déjà plus, d'autres campagnes voient le jour: "Faites de moi un milliardaire à la place de Kanye West"... Le rappeur américain n'est pas près de sortir de la spirale à scandales!