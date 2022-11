Madonna, Kardashian, Beckham... Découvrez en quoi se déguisent les stars pour Halloween

Les palettes de maquillage et déguisements étaient de sortie ce lundi 31 octobre. Dans les rues, on croisait des clowns, des sorcières et des citrouilles. Pour Halloween, on se déguise, et les stars aussi. Petit tour d'horizon des photos postées par les célébrités.

Justin Timberlake et Jessica Biel sont devenus les méchants du film "Maman j'ai raté l'avion". Nabilla et sa famille ont choisi de se déguiser en Hulk, alors que Louane a préféré les tenues de Poudlard. Kim Kardashian s'est immergée dans l'univers du film "Avatar" et la chanteuse Lizzo s’est déguisée en Marge Simpson. On vous laisse découvrir les autres !