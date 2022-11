La princesse Elisabeth parmi les célibataires les plus désirables d'Europe

A 21 ans, notre princesse fait mouche Outre-Manche. Le magazine Tatler, référence pour l'élite britannique depuis près de trois siècles, publie chaque année un "petit livre noir" des célibataires les plus convoités. C'est une liste de 200 personnalités britanniques et européennes jugées séduisantes et ayant réussi. La princesse Elisabeth de Belgique figure parmi le classement de cette année.

D'autres membres de la royauté sont également représentés, comme la princesse Olympia de Grèce et le prince Sébastien de Luxembourg. Ils ne font cependant pas partie du top 10, qui comprend le footballeur professionnel Mason Mount, le mannequin Emilia Boateng et l’entrepreneur Steven Bartlett.

Pour connaître la liste complète, il faudra attendre la parution du numéro de décembre.