Michael Douglas repéré avec une étonnante coiffure à Paris

Michael Douglas est de passage à Paris, mais même ses plus grands fans ont sûrement eu du mal à le reconnaître. Accompagné par Catherine Zeta-Jones, l'acteur de 78 ans a été immortalisé au Café de l'Esplanade, dans le 7e arrondissement. Et sa longue chevelure a marqué les esprits.

Exit la traditionnelle coupe courte aux reflets d'argent, l'Américain opte en ce moment pour une crinière auburn qui lui arrive aux épaules. Pourtant, il suffit d'aller sur le compte Instagram de Michael Douglas pour affirmer qu'il s'agit bel et bien de lui. "Eh bien, devinez où je me trouve ? Oui, vous l'avez ! J'essaie de garder la surprise, mais nous passons un merveilleux moment ici à Paris. On travaille dur, mais la vie est belle !", a-t-il lâché sur le réseau social. Il se murmure en effet que l'acteur tourne actuellement une série pour Apple TV+ où il campera Benjamin Franklin. Elle sera consacrée au chapitre parisien du Père fondateur des États-Unis d'Amérique.