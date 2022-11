Harry recalé: le prince vient de faire une drôle de demande à ses ex

Une requête complètement déplacée ? Au Royaume-Uni, nul ne l'ignore : le prince Harry a pris la plume et s'apprête à publier ses mémoires. Spare (Le Suppléant en français, Ndlr), c'est le nom de son autobiographie tant redoutée, sortira le 10 janvier 2023. Certains détails commencent d'ores et déjà à filtrer.

"Paradoxal"

Il s'avère que l'époux de Meghan Markle aurait recontacté la plupart de ses ex-petites amies pour recueillir leur témoignage et le faire figurer dans son livre. Un service qui ne serait pas passé chez tout le monde. "Harry leur a tendu la main. Ses amis et ses petites amies ont été polis, et ont dit qu'ils y réfléchiraient, mais finalement la plupart ont dit non", lit-on dans le Sun. "Le fait qu'Harry leur demande de l'aide, alors même qu'il montait dans les tours si l'une d'entre elles contactait la presse, cela fut ressenti comme quelque chose de paradoxal", a affirmé une source dans le tabloïd britannique. À ce jour, on ne sait pas si Chelsy Davy et Cressida Bonas, deux ex célèbres d'Harry, ont été approchées par le prince.