Joy Hallyday, la fille de Johnny âgée de 14 ans, prise à partie après des photos jugées trop sexy

Réactions épidermiques. Comme toutes les jeunes filles de son âge ou presque, Joy Hallyday avait enfilé un costume pour sa fête d'Halloween. Mais l'adolescente de 14 ans a été sèchement réprimandée par certains internautes.

Ce 1er novembre, la fille de Laeticia et Johnny Hallyday a en effet partagé quelques clichés dans une combinaison décolletée blanche et coiffée d'oreilles de lapin. Un rendu bien trop sexy pour son âge, estime-t-on sur Instagram où les commentaires ont fusé. "Beaucoup trop vulgaire", "pauvre gamine" ou encore "honte à "Laeticia", lit-on sur la plateforme. Joy ne s'est pas laissée démonter et a répondu par un un "shut up"("taisez-vous", Ndlr) cinglant. Laeticia Hallday, elle, a fait savoir à sa fille à quel point elle l'aimait dans la section commentaires.