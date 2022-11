Entre le chouchou du coach Martinez, le meilleur chanteur de la bande ou encore celui qui est le plus en retard dans le groupe, vous en saurez plus sur nos Diables rouges avec cette nouvelle capsule-Quizz de l'humoriste Pablo Andres en partenariat avec l'équipe nationale.

"Le plus mauvais perdant? Romelu Lukaku!", "Le plus con? Thomas Meunier": la nouvelle vidéo comique de Pablo Andres avec nos Diables

Dans cette nouvelle capsule humoristique de Pablo Andres avec nos Diables Rouges, place à un quizz rigolo sur les habitudes de nos joueurs ou encore leurs petits défauts ou qualités/talents cachés. A savoir qui est le meilleur chanteur ("Romelu car c'est un rappeur!"), le plus en retard (Michy Batshuayi), le plus mauvais perdant (Romelu à nouveau) ou encore celui qui met le plus d'ambiance ou le chouchou du coach. Sans oublier la révélation, sur le ton de la plaisanterie, de Pablo Andres au sujet de Thomas Meunier. "C'est Roberto Martinez qui me l'a dit, c'est toi le plus con!" Hilarité des deux hommes.

Entre la série "Eden et les garçons" ou le nombre de Manneken Pis pour dépasser Dries Mertens

Un quizz avec six Diables (Timothy Castagne, Thomas Meunier, Thomas Foket, Arthur Theate, Youri Thielemans et Axel Witsel) qui part dans tous les sens mais qui a le mérite de faire sourire par son absurdité ("Combien faut-il de Manneken Pis pour dépasser la taille de Dries Mertens?"). Mention spéciale au quizz/blagues où il ne faut pas rigoler. "Si Eden Hazard devait jouer dans une série, laquelle serait-elle?" demande Axel Wistel (à Arthur Theate) qui commence à entonner le générique culte... d'Eden et les garçons. "Drôle, il n'y a qu'en Belgique qu'on peut faire ça!", dixit les internautes au sujet de cet épisode.