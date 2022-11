"Mon visage est déformé" : défigurée après une injection, une candidate de télé-réalité dévoile des images chocs

Le but de Marwa était d'enlever l'acide hyaluronique afin de réduire le volume de sa bouche. Mais son passage sur le billard a viré au drame. "Quand j'étais plus jeune, j'avais fait des injections aux lèvres et je n'aimais plus trop, raconte la candidate des 50 sur Plug RTL et RTLPlay sur son compte Instagram. Du coup, je voulais enlever mes injections, car ma lèvre du bas n'était pas du tout symétrique à celle du haut. Je suis allée chez quelqu'un qui est diplômé et qui m'a injecté un produit qui absorbe l'acide hyaluronique. En fait, quand tu te fais injecter ce produit-là, c'est normal que tes lèvres gonflent. Mes lèvres ont commencé à gonfler quand j'étais au cabinet, mais pour moi, c'était normal."

"Ce n'était plus moi, tu ne me reconnaissait pas"

"Ce n'est pas un filtre" comme elle le précise, mais une allergie qui aurait provoqué cette réaction. C'est pendant la nuit que la jeune femme a constaté les dégâts de son intervention. "Ce n'était plus moi, tu ne me reconnaissait pas", a-t-elle déclaré avant de montrer la vidéo de son" visage déformé". "Vous me voyez en rigoler maintenant, mais j'ai vraiment frôlé la catastrophe car le gonflement peut prendre votre gorge et vous pouvez avoir des difficultés à respirer". Aujourd'hui, heureusement, la jeune femme va mieux et ses lèvres ont retrouvé leur forme habituelle.

"Les risques de la chirurgie"

Le témoignage de Marwa Merazka a donc fait réagir de nombreux internautes mais surtout Magali Berdah, businesswoman et agent d'influenceurs. "Merci Marwa d'en parler sans tabou parce que je ne connais que très peu d'autres candidates prêtes à dévoiler ce genre de chose et qui acceptent d'en faire la prévention", a-t-elle affirmé, au sujet de son opération ratée ("les risques de la chirurgie" écrit-elle), sur son compte Instagram.