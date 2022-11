Britney Spears souffre de troubles nerveux: "C'est effrayant"

IL ne se passe quasiment pas une semaine sans que Britney Spears fasse des siennes sur les réseaux sociaux. Quand elle était encore sous la tutelle de son père, elle dénonçait sa situation. Depuis qu'elle en est libérée, c'est le plus souvent nue ou très peu vêtue qu'elle s'affiche, quand elle ne désactivait pas ses comptes avant de les réactiver quasiment dans la foulée. Il y a quelques jours, elle publiait notamment une séquence vidéo dans laquelle elle apparaît dans diverses tenues sexy, avec ce commentaire: "Se sentir soi-même". Une façon de célébrer sa liberté retrouvée après avoir été muselée pendant des années, disait-elle. Peut-être pas que, se dit-on à la lecture d'un de ses derniers messages publiés sur Instagram.

En effet, à côté d'une vidéo dans laquelle, bouteille d'eau à la main, on la voit danser et gesticuler, elle écrit: "Des lésions nerveuses sur le côté droit de mon corps..." Incurables à ce qu'on comprend puiqu'elle ajoute: "Il n'y a pas de remède si ce n'est Dieu..."

Et elle explique: "Les lésions nerveuses sont parfois causées lorsque votre cerveau n'est pas assez oxygéné. Dans ce cas, votre cerveau s'éteint littéralement." Elle ajoute qu'elle se réveille jusqu'à trois fois par semaine dans son lit "sans plus de sensations dans les mains". "Ça me monte au cou, mais ce sont mes tempes qui sont les plus douloureuses. C’est comme des piqûres et c’est vraiment effrayant. (…) Je crois fermement que ma foi m’a donné de la force. Par la grâce de Dieu, j’ai trouvé une forme de médicament qui ramène enfin de l’oxygène dans mon cerveau." Tut cela est un peu confus mais l'essentiel se trouve à la fin de son long message: aujourd'hui, elle va mieux.