Cinéma, look d'enfer et photos de stars : la folle soirée des élèves de la "Star Ac'" Les apprentis chanteuses et chanteurs ont fait une sortie remarquée à Paris. Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique. Les rescapés de la Star Ac' ont eu droit à un billet de sortie ce lundi. ©©Anthony Ghnassia/Sipa/Endemol F

Jupe et cuissardes pour Anisha. Top crop pour Tiana et look tout aussi urbain pour sa complice Léa, tandis que Chris et Stan avaient opté pour le costume deux pièces. Les élèves de la nouvelle promotion de la Star Academy avaient sorti les habits de fête lundi soir. Et pour cause, avec Louis, Enola et Julien, ils ont assisté à l’avant-première...