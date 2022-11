Gad Elmaleh se confie sur sa foi : "La Vierge Marie est mon plus beau coup de foudre"

Gad Elmaleh est de retour au cinéma avec son film autobiographique, "Reste un peu". Dans ce long métrage, l'humoriste et acteur revient notamment sur sa conversion au catholicisme. S'il est né dans une famille juive au Maroc, il a par la suite decidé de se tourner vers une autre religion en suivant des cours de théologie et en se faisant même baptisé. Un parcours qu'il retrace dans ce film très personnel dans lequel il livre au public une réflexion sur la foi.

Dans une interview accordée à CNews, il explique que cet éveil de conscience s'est produit alors qu'il visitait une église enfant et qu'il a découvert la Vierge Marie. "Je le dis dans le film: c’est mon chemin. Je n’ai pas encore saisi le mystère de la Trinité dans toute sa complexité, je suis encore coincé dans quelque chose de trop cohérent, de trop logique, mais Marie me tient et je la porte en moi, sur moi, autour du cou. Je lui demande de m’aider, surtout avant les shows".

Gad Elmaleh va même encore plus loin, puisqu'il a déclaré à nos confrères du Figaro que la Vierge Marie était son "plus beau coup de foudre".