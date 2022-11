Johnny Depp: voici les images de son défilé polémique pour Rihanna

Mannequin de prestige. À 59 ans, Johnny Depp a chamboulé ses habitudes en prêtant ses traits à Rihanna. C'est la chanteuse qui aurait contacté l'acteur pour l'enrôler dans son nouveau défilé Savage x Fenty. Et la nouvelle a fait couler beaucoup d'encre. Chez les fans de la star, certains ont rappelé que l'Américain était accusé de violences conjugales il y a peu.

Mais aujourd'hui, quelques jours après la tempête médiatique, le résultat de cette étonnante collaboration est bel et bien là. On peut voir le Pirate des Caraïbes, coiffé d'une queue-de-cheval et vêtu d'un ensemble kaki, marcher vers la caméra avec détermination sur le "So Fresh, So Clean"du groupe Outkast. La scène, qui aurait été préenregistrée, se déroule dans une forêt et des danseurs suivent Johnny Depp à la trace. De quoi ravir ses admirateurs.