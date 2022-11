Britney Spears envoie sèchement balader Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Elle a pris la mouche. Britney Spears est désormais libre... de faire et de dire tout ce qui lui passe par la tête. Son compte Instagram, suivi par plus de 40 millions de personnes, est devenu un véritable exutoire pour la pop star, entre photos où elle s'affiche complètement nue et attaques parfois acerbes. Sa nouvelle cible ? Millie Bobby Brown et l'industrie du cinéma.

"Je ne suis pas morte !"

Tout récemment, la star de Stranger Things était l'invitée du talk-show de Drew Barrymore. L'occasion de confier qu'elle adorerait incarner Britney Spears dans un biopic. "Je pense que son histoire fait écho à la mienne, juste dans le fait de grandir sous l'œil du public. Même si je ne la connais pas, quand je vois des photos d'elle, j'ai l'impression que je pourrais raconter son histoire de la bonne façon et surtout de la façon dont elle le voudrait", a déclaré l'actrice de 18 ans. Une remarque que la chanteuse pop n'a pas vraiment appréciée.

"J'ai entendu dire que des gens voulaient faire des films sur ma vie... Mais mec je ne suis pas morte!!!", a-t-elle écrit sur Instagram. "Je crois que c'est plutôt évident qu'ils préfèrent désormais que je sois morte. Je suppose que ma famille va devoir désormais fermer à double tour ses portes ", a-t-elle ajouté. une chose est sûre : Britney ne laisse plus rien passer.