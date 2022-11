"Ça me tue, c'est tellement triste": Sylvester Stallone donne des nouvelles de Bruce Willis

Une mise point sincère et désarmante. On le sait : Bruce Willis a dû raccrocher les gants à cause de son aphasie. L'acteur américain, incapable d'apprendre ses textes, se consacre désormais à sa famille recomposée. Emma Heming, son épouse depuis 2009, dévoilait récemment une vidéo idyllique de leur été. Mais son ami Sylvester Stallone, lui, semble inquiet.

"Bruce traverse une période vraiment, vraiment difficile. Il s'est muré dans le silence. Ça me tue, c'est très triste", a-t-il confié durant une interview avec le Hollywood Reporter. Lors de l'annonce du diagnostic en mars, "Sly" avait déjà adressé un message poignant à Bruce Willis. "Nous deux, ça remonte à loin, je prie pour toi et ta superbe famille", avait-il écrit. Les deux acteurs ont ouvert la franchise "Hollywood Planet" et ils ont été à l'affiche de The Expendables ensemble en 2010.