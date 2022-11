North West, la fille de Kim Kardahsian sur TiktTok fait le buzz : "Nous allons emballer toutes ces choses pour son cadeau…"

La petite fille de 9 ans et sa maman Kim Kardashian ont un compte en commun sur TikTok et partagent régulièrement du contenu. Récemment la fille de Kanye West a annoncé sur le réseau social que sa cousine Dream Kardashian allait fêter ses 6 ans ce 10 novembre et que pour l’occasion elle préparait des surprises.

Dans la vidéo, on peut entendre dire Notrth : "Demain, c’est l’anniversaire de Dream", où elle fait une description des cadeaux qu’elle réserve à la fille de Blac Chyna et son ex Rob Kardashian, le frère de Kim. Elle poursuit en disant : "Donc, nous allons emballer toutes ces choses pour son cadeau, ça va être tellement beau et mignon. Et on va avoir ces bonbons, ces autocollants, et on va écrire mon nom".

Mais que se cache-t-il derrière ces cadeaux que contient l’énorme panier présent sur la vidéo ? Des cadeaux de luxe ou tout simplement des cadeaux destinés aux enfants de leurs âges ?