Jennifer Aniston se livre comme jamais et se confie sur son infertilité: "J'ai tout tenté"

Pourquoi Jennifer Aniston n'a-t-elle pas eu d'enfant ? Cette question, l'actrice a dû y faire face durant de nombreuses années, au point que cela en était presque obsessionnel. Les rumeurs les plus folles affirmaient que l'actrice avait décidé de mettre au premier plan sa carrière au péril de sa vie de couple, causant notamment l'échec de sa relation avec Justin Theroux, avec qui elle a été mariée de 2015 à 2017.

Aujourd'hui, à 53 ans, l'actrice a décidé de briser tous les tabous et de rétablir la vérité en se confiant sur sa vie privée comme elle ne l'a jamais fait. Dans une interview exclusive pour le magazine Allure, elle prend la pose en bikini et prouve qu'elle n'a rien à cacher. "J’ai essayé de tomber enceinte. C’était une route difficile pour moi, celle qui mène à la naissance d’un bébé", explique l'ancienne star de Friends, révélant ainsi souffrir d'infertilité.

"C’était vraiment difficile. Je faisais des FIV, je buvais des thés chinois, tout ce que je pouvais. J’ai tout tenté. J’aurais tout donné si quelqu’un m’avait dit: ‘Congèle tes ovocytes. Rends-toi service’. Sur le moment, vous n’y pensez juste pas. Donc me voilà aujourd’hui. Le bateau est parti", explique-t-elle avant de poursuivre. "On a dit que 'j’étais égoïste', que je ne me souciais que de ma carrière. Que Dieu interdit à une femme de réussir et de ne pas avoir d’enfant. Que la raison pour laquelle mon mari m’a quittée, pourquoi nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c’est parce que je ne voulais pas lui donner d’enfant. C’était des mensonges absolus".

Malgré tout, Jennifer Aniston ne regrette rien et elle affirme qu'elle est sortie grandie de cette triste expérience. "Je suis là aujourd’hui. Je ressens un peu de soulagement maintenant parce qu’il n’y a plus de ‘Puis-je?’ Je n’ai plus besoin d’y penser. Je dirais qu’à la fin de la trentaine, la quarantaine, j’ai traversé des moments vraiment difficiles, mais si je n’avais pas vécu cela, je ne serais jamais devenue qui je devais être", affirme-t-elle.

Enfin, Jennifer Aniston a fait part de son envie d'écrire un jour livre pour raconter ce parcours de vie qui n'a pas toujours été simple. "J'ai passé tant d'années à protéger mon histoire sur la FIV. Je suis tellement protectrices de cette partie de ma vie parce que j'ai l'impression qu'il y a si peu de choses que je peux garder pour moi. Le monde crée des récits qui ne sont pas vrais, alors autant dire la vérité. J'ai l'impression de sortir de mon hibernation. Je n'ai plus rien à cacher. Je vais (ndlr: écrire un livre) un jour, je vais arrêter de dire : 'Je ne sais pas écrire'", conclu-t-elle.