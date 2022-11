Slimane a trouvé la recette… capillaire

Avec Cousin.e.s, l’interprète de "La Recette" et ex-coach de The Voice Belgique lance une marque haut de gamme de produits naturels - à base d’huile de Nigelle - pour cheveux sensibles.

Un homme - star de la chanson française - qui ose sortir un produit naturel pour cheveux, est-ce bien naturel de nos jours ? "L'idée de cette marque est que, justement, ce soit tout à fait naturel et qu'on ne se pose plus ces questions-là", assure Slimane. Cousin.e.s a en effet pour ambition de devenir une ligne de capillaires naturels - shampooing, Baume, etc. - enrichie à l'huile de Nigelle Bio afin de sublimer les cheveux bouclés, frisés ou texturés ; respecter leur nature, la personne qui les porte et prendre soin des cuirs chevelus sensibles. Tel est son credo.

Son lancement officiel se fera ce 16 novembre et la ligne capillaire - dont le produit star est l'Elixir Capillaire - sera disponible en exclusivité à partir de cette même date dans les parfumeries April et/ou sur www.cousinescosmetics.com. Ou quand la sensibilité d'un artiste se porte dans un autre domaine.

Slimane, complexé à son adolescence, avait en effet du mal à s'accepter. Cousin.e.s (qui caractérise "le côté tribu, histoire familiale avec l'idée que des cousins ne sont pas forcément des gens qui se ressemblent mais qui s'aiment") fait donc partie de son processus d'acceptation de soi. "Tout le monde a du mal à s'accepter, encore plus dans les nouvelles générations, souligne l'interprète de "Viens on s'aime" ou encore "Avant toi" (avec Vitaa). Au-delà des critères de beauté, il y a cette impression de ne ressembler à personne et cela laisse toujours des traces…"

C'est pour cet ado-là que Slimane a donc voulu créer Cousin.e.s. "Parce que je crois que je fais ce que j'aurais aimé avoir, moi, plus jeune… Je n'ai pas la prétention de dire aux gens 'Acceptez-vous', car il s'agit d'un chemin très difficile et personnel. Mais, par contre, si on peut être une des clés qui permet d'ouvrir cette porte aux multiples verrous… c'est cool !"

Peut-on parler d’un tournant dans la carrière artistique de Slimane avec le chanteur de 33 ans qui devient entrepreneur ?

"Je ne parlerais pas de changement de carrière mais plutôt de pluralité. Et j’ai l’impression d’avoir toujours été entrepreneur, vu qu’aujourd’hui, je suis mon propre producteur. Je dirais donc plutôt une envie d’entreprendre d’autres choses et se laisser le droit, surtout, de faire de nouvelles choses. J’ai la chance de faire partie d’une génération où les gens se laissent le droit de faire plein de choses différentes. Se laisser donc le droit de rêver et d’entreprendre, c’est super important. Rien ne se dissocie, rien ne se met en parallèle, juste le droit de faire."

Est-ce complémentaire ?

"Complètement ! Cela reste aussi de l’art de pouvoir promouvoir en images une marque. Il y a l’envie de partager une chanson mais aussi des recettes de grand-mère, parfois. C’est aussi ça qui me qualifie : l’envie de partager."

Pourquoi ne pas avoir donné votre nom à votre marque ?

"Justement pour ne pas avoir la première question que vous m’avez posée (sourire) ! Plus sincèrement, je crois très fort en cette marque et en nos produits. Je trouvais ça presque insultant ou plutôt mal venu de mettre mon prénom, comme si cette marque avait besoin d’un appui pour être importante. Je suis persuadé que nos produits et l’idéologie de cette marque sont bons. Elle n’avait pas besoin de moi…"

Et pourquoi des produits pour cheveux ?

"Je n’avais pas envie de créer une marque et, après, savoir quels produits j’allais faire. Cousin.e.s a été un chemin différent. Je me suis retrouvé en confinement comme tout le monde. Et moi, je souffre de psoriasis depuis tout petit, sur le crâne principalement. Et j’ai pour habitude de l’apaiser avec une recette un peu de grand-mère, à base d’huile de Nigelle. Comme je l’utilise consciencieusement, je remarque qu’elle a de l’effet, non seulement sur mes démangeaisons mais aussi sur la qualité de mes cheveux. De là, m’est venue l’idée de potentiellement sortir cette recette-là. J’ai très vite eu la chance d’être en contact avec le groupe d’expert Bogart. Je leur parle de cette formule, ils sont conquis et la font tester. Et elle reçoit des résultats comme ils n’en avaient plus jamais reçu depuis trente ans ! La suite est donc venue après avec l’idée d’une marque inclusive qui parle à tous. C’est ainsi que l’univers de Cousin.e.s est arrivé petit à petit. Il manquait une image forte dans le milieu des cosmétiques beauté, sur l’acceptation de qui on est."

D’où vous vient cet amour pour les recettes ancestrales… aimez-vous cuisiner ?

"Oui, de base, j’adore ça. Mais, surtout, je crois profondément qu’il existe beaucoup de choses naturelles sur Terre qui peuvent soigner pas mal de choses chez nous, les êtres humains. Et qu’on a eu tendance à vouloir tout transformer… Des choses qu’on nous avait données naturellement alors que le naturel fonctionne bien et que cela ne fait pas de mal au corps, à ce que l’on est. Si les choses sont restées dans le temps, c’est qu’il y a quelque chose de bien, sinon cela ferait longtemps qu’elles n’existeraient plus. Une valeur plus que sentimentale mais culturelle. L’humanité a des secrets ancestraux qu’il est important de garder et de transmettre de génération en génération. C’est peut-être ma manière à moi de laisser un testament de belles recettes à ma fille et mes futurs petits-enfants."

Cette envie de transmission est encore plus présente depuis que vous êtes papa ?

"Oui, exactement. Comme on m’a transmis à moi. On me l’a transmis dans une bulle familiale et je trouve bien de partager au monde des choses qui fonctionnent vraiment dans la sphère privée. Il y a trois ans, l’huile de Nigelle n’était pas du tout à la mode et la vie fait bien les choses… Au moment où on sort nos produits, de grosses études sont faites sur cette huile. On se rend donc enfin compte de ses capacités et bienfaits."

La semaine prochaine : les Galeries Royales Saint-Hubert et la gastronomie (7/10)