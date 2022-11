Choqué par un épisode de "The Crown", le prince Philip voulait poursuivre Netflix

Le prince Philip a été particulièrement choqué par un épisode de la série à grands succès "The Crown", qui suit la famille royale britannique. Dans l’épisode 9 de la saison deux, la série dépeignait l’enfance compliquée du duc d’Édimbourg et notamment le décès prématuré de sa sœur, la princesse Cécile de Grèce. La scène où l’on voit l’accident d’avion l’a profondément bouleversé selon les experts de la monarchie britannique.

"Je sais que le prince Philip a consulté son avocat à ce sujet, pour demander, 'que puis-je faire ?", a expliqué Hugo Vickers, historien royal, au Sunday Times, "Il était très contrarié par la façon avec laquelle la scène a été dépeinte. Il était humain. Il pouvait être blessé comme n’importe qui d’autre."

La sœur du prince Philip est décédée dans le crash de son avion le 16 novembre 1937 lors d’une liaison entre Francfort et Londres avec une escale à Ostende. À bord, la princesse Cécile de Grèce se retrouve avec son mari et leurs deux fils, âgés de 6 et 4 ans. Mais en raison d’un épais brouillard, l’avion a dû effectuer une manœuvre et le pilote n’a pas eu le temps d’éviter la cheminée d’une usine. L’appareil s’est écrasé non loin d'Ostende et aucun des passagers n'a survécu.

Pour le jeune prince Philip, qui n’a alors que 16 ans, le décès de sa sœur est un "choc profond", comme il le confiera bien plus tard. Mais la série a été encore plus loin puisqu’une scène dans laquelle on voit le père de Philip et Cécile, le prince Andrew, en train de rejeter la faute du décès de sa fille sur son fils : "S’il n’y avait pas eu Philip et son indiscipline, elle n’aurait jamais pris ce vol. C’est vrai, n’est-ce pas mon garçon ? C’est à cause de toi qu’on est tous ici à enterrer mon enfant préféré. Faites-le sortir d’ici." Une scène totalement fictive qui a véritablement choqué le prince Philip.