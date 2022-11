"J’ai trouvé ça un peu gonflé quand même": Lorie partage une anecdote concernant son ex Billy Crawford

Ce vendredi soir, Billy Crawford a été sacré gagnant de la douzième saison de "Danse avec les stars" sur TF1. Une victoire peu surprenante pour le chanteur philippin qui est parti favori dès le premier prime de l’émission de danse. Avant même le lancement de la saison, l’annonce de l’arrivée de Billy Crawford sur le parquet avait fait l’effet d’une bombe. Et pour cause, le chanteur a marqué toute une génération avec ses tubes tels que "Trackin'", le plus connu, ou encore "When You Think About Me", datant des années 2000.

Le retour du Philippin sous les projecteurs français nous a également remémoré son histoire d’amour avec Lorie Pester, autre chanteuse à succès de l’époque et ancienne candidate de "Danse avec les stars". Lors d’une séance de "Question-réponse" en live sur Youtube, vendredi dernier, cette dernière a déclaré ne pas avoir eu le temps de regarder "Danse avec les stars" cette saison. Dans la foulée, celle qui se produit aujourd’hui plus sur les plateaux de tournage que sur scène a d’ailleurs partagé une étonnante anecdote concernant son ex-compagnon désormais marié à Coleen Garcia et papa d’un petit garçon prénommé Amari. "Vous avez été beaucoup à m’envoyer des tweets et des messages", démarre-t-elle. "Il y a une épreuve où les candidats devaient danser avec des gens masqués. Et, tout le monde pensait que c’était moi qui dansais avec Billy. Eh ben non, c’était pas moi, non ! (rire)" Elle avoue toutefois avoir été contactée par la production pour être la "danseuse mystère" qui allait fouler le parquet aux côtés de Billy Crawford lors de la saison. Une demande qu’elle a trouvée un peu déplacée. "Je trouvais ça un peu gonflé quand même parce que bon voilà quoi…", explique-t-elle avant de s’adresser directement aux internautes en disant qu’ils avaient été 'très drôles" avec leurs messages.

Interrogé à son tour par Télé Star, Billy Crawford a, lui, déclaré ne plus avoir de contact avec Lorie Pester. "Elle a une famille et moi aussi. J’ai 40 ans et 'Moi je préfère rester toute seule'. On s’est mutuellement félicités quand nos enfants sont nés mais c’est tout. Ma femme est là !" De son côté, la chanteuse a donné naissance à Nina, son premier enfant, en 2020.