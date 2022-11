"Le prochain je me le fais" : Michel Sardou pousse un coup de gueule contre les vélos

Nouvelle sortie pour Michel Sardou. Invité l'émission de Laurent Delahousse sur France 2 dimanche soir, le chanteur français y est encore allé de son franc parler.

En 2017, le chanteur avait annoncé sa retraite musicale, mais cette semaine il a fait savoir qu'il retournait finalement sur scène, pour une tournée. Sur le plateau, le présentateur lui demande si "c'était mieux avant". Ce à quoi Michel Sardou répond par une tirade haineuse envers les cyclistes.

"C'était aussi mal avant ! Y'avait la grève, y'avait la guerre, y'avait des problèmes de fric... Mais on était pas emmerdé sur les autoroutes, on pouvait roulait à 180 sans que personne ne vous dise rien ! Il n'y avait pas les trottinettes qui vraiment nous les cassent, il n'y avait pas les vélos que je ne supporte pas. Ils grillent tous les feux rouges, le prochain je me le fais", sort-il.

Ces propos ont suscité la polémique sur les réseaux sociaux, les internautes accusant le chanteur d'appeler à la violence.

