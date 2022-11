Demi Moore célibataire: l'actrice a rompu juste avant ses 60 ans

Nouveau chapitre. Demi Moore embrasse la soixantaine et elle n'a jamais été aussi bien dans sa peau. À 60 ans, l'ex de Bruce Willis est aussi à l'aise aussi dans son corps, que dans sa tête et son coeur.

Ce 13 novembre, l'ex de Bruce Willis partageait une première vidéo de sa fête d'anniversaire dans un jet privé. On peut la voir vêtue d'une polaire et d'un jogging avec un sourire jusqu'aux oreilles et un adorable toutou en bandoulière. Le lendemain, l'actrice offrait un "récap'" de son week-end festif, entre danse, cocooning et randonnée enneigée. "Ça ne vient que de commencer. J'aime la soixantaine !", a-t-elle écrit à ses fans.

Dans le même temps, la presse américaine nous apprend que Demi Moore est fraîchement célibataire. La star de Ghost s'est séparée de Daniel Humm, chef cuisinier de 46 ans qui partageait sa vie depuis un an. "Elle est heureuse et elle profite, entourée de ses filles et de ses amis", lit-on dans People.