Leonardo DiCaprio a 48 ans: les images de sa folle soirée d'anniversaire

Pluie de stars. Leonardo DiCaprio est-il l'acteur de plus populaire d'Hollywood ? À en croire la liste des invités pour sa fête d'anniversaire, c'est sans doute le cas.

Ce 11 novembre, l'acteur oscarisé soufflait ses quarante-huit bougies et il a tenu à marquer le coup. Ce week-end, Leo avait donc mis les petits plats dans les (très) grands dans une villa hyper luxueuse de Beverly Hills. Des légendes de la musique, du sport et du cinéma y étaient réunies dans une ambiance chic et choc. Mick Jagger, LeBron James et son épouse, Bradley Cooper, son meilleur ami Tobey Maguire, Jamie Foxx, Casey Affleck, l'agent sportif Rich Paul, Rami Malek... les noms des convives ont en effet de quoi donner le tournis.

"C'était une super fête avec de la musique, des boissons et des plats préparés. Tout le monde semblait s'être bien amusé", a déclaré une source au magazine People. Les téléphones portables y étaient proscrits, mais quelques images de ce moment prestigieux ont tout de même fuité sur les réseaux sociaux.