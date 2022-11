Royaume-Uni : le Roi Charles III a choisi deux nouveaux suppléants

La Princesse Anne et le Prince Edward devraient devenir les suppléants du Roi.

Qui peut suppléer le Roi Charles III s'il est à l'étranger ou malade et ne peut plus remplir ses fonctions de chef d'État ? C'est un problème constitutionnel délicat au Royaume-Uni. Actuellement, les "conseillers d'État" sont Camilla, l'épouse du monarque, et quatre autres membres de la famille royale. Il s'agit du prince William, le prince de Galles ; le prince Harry, le duc de Sussex ;...