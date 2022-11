Emily Ratajkowski en couple avec Pete Davidson: la réaction énigmatique du mannequin

Après Brad Pitt, Pete Davidson ? Fraîchement célibataire, Emily Ratajkowski est évidemment convoitée. Celle qui faisait récemment son coming out bisexuel serait désormais en couple avec l'ex de Kim Kardashian.

"Pete fait beaucoup rire Emily"

Si l'on en croit les informations de Us Weekly, "Emrata" et l'humoriste de 29 ans ne se lâcheraient plus. "Pete et Emily se voient depuis deux mois. Ils apprennent à se connaître et s'apprécient vraiment beaucoup", lit-on dans le magazine américain. "Pete fait beaucoup rire Emily et il est impressionné par son intelligence", ajoute une source. La nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe sur Twitter où le nom de Pete Davidson était devenu tendance mondiale.

L'Américain jouit en effet d'une solide réputation de tombeur. Ariana Grande, Kaia Gerber, Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor ou encore Cazzie David figurent sur la liste de ses conquêtes. "Je serai la prochaine à sortir avec Pete Davidson", a ironisé Dionne Warwick, célèbre animatrice américaine de 81 ans. Un tweet viral "liké" par une certaine... Emily Ratajkowski. Une manière de confirmer la rumeur ou de s'en amuser ? Le mystère reste entier.