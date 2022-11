Madonna seins nus: la chanteuse de 64 ans a encore frappé

À 64 ans, Madonna est plus déchaînée que jamais et elle aime à le prouver. Sa plateforme privilégiée ? Instagram.

La "Queen of Pop" a encore déchaîné fans et détracteurs avec sa dernière publication. Cette fois-ci, la chanteuse américaine a décidé de poser seins nus pour faire la promotion d'une marque aussi provoc' qu'elle : Balenciaga. Chevelure rousse, lingerie en dentelle et lunettes de soleil XXL, Madonna enchaîne les poses lascives dans sa salle de bains. Une session photo loin de faire l'unanimité. "La classe ne s'achète pas", "elle essaye tellement d'avoir l'air plus jeune", "tellement triste", "qu'elle arrête", peut-on lire dans les commentaires.