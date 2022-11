Brad Pitt: qui est Ines de Ramon, la jeune femme de 29 ans qui s'affiche à son bras ?

Brad Pitt est sans doute le célibataire le plus convoité du moment. La preuve : les rumeurs constantes au sujet de sa vie amoureuse qui passionne les foules.

Selon les indiscrétions du média américainPage Six,l'ex d'Angelina Jolie batifolerait avec une certaine Ines de Ramon depuis plusieurs mois. Tout récemment, les choses se sont précisées. Brad Pitt et la jeune femme de 29 ans ont été photographiés ensemble lors du concert de Bono à Los Angeles. L'ancienne épouse de Paul Wesley (The Vampire Diaries, Ndlr) est la vice-présidente de la marque de bijoux Anita Ko Jewelry. Kourtney Kardashian ou encore Hailey Bieber y sont des clientes on ne peut plus VIP.

"Ils sortent ensemble depuis quelques mois. Brad est à fond dans la relation", assure une source. Toutefois, il ne s'agirait pas d'une "une relation exclusive". Pour le moment du moins.