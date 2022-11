Britney Spears recale son mari au lit: l'étrange séquence qui divise les fans

Elle ne se laissera plus faire par quiconque. À 40 ans, Britney Spears n'a jamais été aussi libre et cela se ressent fortement. Son mari, Sam Asghari est bien placé pour le savoir.

Ce mercredi, le coach sportif de 28 ans a improvisé un live face caméra avec ses followers, alors même qu'il se trouvait au lit avec la pop star. Dans la séquence, diffusée sur les réseaux sociaux, le jeune homme tente de filmer son épouse et demande s'il peut "tourner la caméra" vers elle. Prise au dépourvu, Britney Spears a formulé un refus catégorique et un brin tendu. "Je n'ai rien à leur dire. Je ne veux pas leur parler là", peut-on entendre avant que Sam Asghari ne coupe le direct. Chez les fans, on oscille entre malaise et compréhension de la situation.