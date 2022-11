Grosses tensions entre Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier lors d'une réunion Miss France : "J'ai mon 9mm sous la table"

Rien ne va plus entre l'ancienne PDG de Miss France et celle qui exerce aujourd'hui ses fonctions.

Ce n'est plus un secret, les relations entre Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier sont très tendues. Un récent incident vient encore de le prouver. Ce 18 novembre, le comité de Miss France organisait une conférence de presse pour révéler les nouveautés du grand concours cette année. L'ancienne directrice générale de la société Miss France ainsi que celle qui a été choisie pour reprendre ses fonctions étaient toutes les deux présentes.

Si, dans un premier temps, tout semblait bien se passer entre les deux femmes, les choses ont vite dérapé. Lorsqu'un journaliste a demandé à Sylvie Tellier si elle était fâchée avec Alexia Laroche-Joubert elle lui a répondu, non sans humour, "qu'elle avait un 9mm sous la table", avant de poursuivre plus sérieusement. "J'ai beaucoup de respect pour Alexia qui est une grande dame de la télévision et je suis ravie que ce soit elle qui prenne mes fonctions de directrice générale puisque vous avez devant vous la PDG."

C'est par la suite que la situation s'est envenimée. A la base de cette nouvelle querelle, la remarque d'une journaliste. "Sylvie quand elle est arrivée, elle a repris la structure et ensuite elle l'a fait évoluer, moderniser et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une émission qui est magnifique et qui est très populaire", a affirmé ladite journaliste. Des mots qui ont touché la principale intéressée, mais qui ont fait réagir Alexia Laroche-Joubert. "Euh Sylvie ne travaillait pas sur l'émission, Sylvie elle travaillait sur le concours", a-t-elle déclaré.

"Tu m'as vexée"

Une remarque qui a eu le don de faire bondir Sylvie Tellier. "Hein ? Nan mais oh !", lui a-t-elle répondu sèchement, "Non mais t'as pas produit l'émission", a renchéri Alexia Laroche-Joubert. "Je ne travaillais pas sur l'émission ? Moi ?", continue l'ancienne Miss, "Bah tu n'as pas produit l'émission", a ajouté Alexia Laroche-Joubert. "Ok ok d'accord d'accord. Je ne savais pas je viens de l'apprendre. D'où le 9 mm. Non je peux pas te laisser dire que je travaillais pas sur l'émission", a alors rétorqué Sylvie Tellier. "Non mais tu travaillais sur l'émission mais tu produisais pas l'émission, on parle du spectacle", répond une nouvelle fois Alexia Laroche-Joubert. "J'étais directrice générale de la société donc je travaillais sur l'émission. Pardon, je peux pas te laisser dire ça. Je travaillais sur l'émission. D'accord ? Merci ! Pendant 17 ans. Merci", s'est à nouveau défendu l'ancienne PDG du concours de beauté. Ce qui n'a pas empêché la nouvelle directrice de réitérer ses propos. "Mais tu travaillais pas sur la production du show !"

Sylvie Tellier a alors décidé d'interpeler un membre de la production de TF1. "Je n'ai jamais travaillé sur la production ? Jamais ?", "Tu travaillais de temps en temps", a répondu quelque peu mal à l'aise son ancien collaborateur. "Voilà ok", a conclu très énervée l'ancienne Miss. "Je t'ai vexée pardon", s'est alors excusée la nouvelle PDG. "Oui tu m'as vexée. À un moment donné j'ai beaucoup de considération mais il faut avoir aussi de la considération pour ce qui a été fait pendant 17 ans", lui a répondu la principale intéressée. "Allez vas-y", a conclu Alexia Laroche-Joubert sur un ton moqueur.