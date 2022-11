Le médecin de Céline Dion révèle qu'elle souffre de l'intrigant "syndrome de globus"

Un livre qui fait forcément parler. Céline Dion, la vraie histoire, nouvelle biographie consacrée à la diva, vient d'atterrir en librairie. L'occasion d'en apprendre plus sur l'état de santé réel de la Québécoise de 54 ans.

"Faux syndrome"

Jean Abitbol, l'ORL de Céline Dion, a accepté de répondre aux questions de Laurence Pieau et Hervé Tropéa, les auteurs de l'ouvrage. Le médecin révèle qu'elle souffre du "syndrome de globus". " On ressent un sentiment de boule dans la gorge ainsi que des sortes de spasmes qui se produisent en général quand on a vécu une période de stress relativement agressive", souligne-t-il. Pour rappel, Céline Dion a perdu son mari René en 2016 et sa mère en 2020. " À cela s'ajoute pour elle un problème lié à la ménopause , car en période de ménopause, les hormones de la femme ne jouent plus le même rôle. Associée au globus, elle provoque cette impression de reflux gastrique, de gorge serrée et de spasmes", ajoute-t-il. Toutefois, Jean Abitbol n'hésite pas à parler de "faux syndrome". "C'est un peu une poubelle : on met tout dedans et cela se traduit par des spasmes. On a du mal à respirer, on a du mal à chanter, on a du mal à parler… Un syndrome hormonal, principalement chez la femme, s'associe très souvent au globus", tranche le spécialiste.