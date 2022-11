Boycott de la Coupe du monde : voici les stars de la chanson qui n'iront pas au Qatar

Questions humanitaires, aberration écologique, nombreuses sont les bonnes raisons pour ne pas soutenir la Coupe du monde polémique du Qatar. Certaines stars ont d'ailleurs fait savoir qu'elles n'iront pas à la compétition la plus prestigieuse du football.

L'une des premières à annoncer qu'elle n'y chanterait pas, est la star internationale, Dua Lipa. "J’ai hâte de visiter le Qatar lorsqu’il aura rempli toutes les promesses qu’il a faites en matière de droits de l’homme, lorsqu’il a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde", écrit la Britannique sur son compte Instagram.

Une autre grande chanteuse s'est également jointe au peloton des "boycotteurs". Il s'agit d'une voix qui a déjà représenté une ancienne coupe du monde en 2010, Shakira. L'interprète de Waka-Waka a refusé de participer à l'événement pour la problématique de l'écologie.

Plus récemment un autre artiste a officiellement annoncé sa non-participation au Mondial. Le chanteur britannique Rod Stewart, fan de foot, a préféré décliner l’offre juteuse proposée par l'organisation. "On m’a offert beaucoup d’argent, plus d’un million de dollars, pour y jouer, il y a 15 mois de cela, explique le chanteur.

D'autres stars de la chanson participeront

Si certains refusent, d'autres ne se privent pas de l'opportunité offerte par cet événement international. Plusieurs groupes et chanteurs seront attendus tout au long de la compétition comme les Black Eyed Peas, Robbie Williams, Maroon 5, Major Lazer, Fatboy Slim ou encore David Guetta, J.Balvin, Post Malone.