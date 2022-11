Malaise aux NRJ Music Awards : Aya Nakamura explose de rire lorsque Matt Pokora reçoit son prix

Ce vendredi se tenaient les NRJ Music Awards à Canne. Une cérémonie au cours de laquelle la scène française et internationale est récompensée pour l'année écoulée. Pour l'occasion, Aya Nakamura avait fait le déplacement, fait remarqué. Et pour cause, l'histoire entre la chanteuse et la cérémonie est assez tumultueuse. En 2020, elle avait même préféré décliner l'invitation des NRJ Music Awards après avoir été agacée les années précédentes lorsque Nikos Aliagas et Lio avaient écorché son nom.

Si elle avait l'effort de se rendre jusqu'à Canne cette année, Aya Nakamura a eu l'air de s'ennuyer toute la soirée, pire, elle a même été incapable de cacher son irritation envers Matt Pokora. Ce n'est pas un secret, la chanteuse n'a jamais porté dans son coeur le mari de Christina Milian. En 2020, après sa victoire aux MTV European Music Awards elle avait déclaré: "Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il n'est même pas dans le top 10". Ainsi, ce 19 novembre Aya Nakamura n'a pas pu s'empêcher d'exploser de rire lorsque Matt Pokora a remporté le trophée de Chanson francophone de l'année pour son titre "Qui on est".

Un moment qui n'a bien entendu pas échappé aux internautes qui ont largement commenté la scène sur les réseaux sociaux. "Même Aya Nakamura a tapé un fou rire quand on a annoncé Matt Pokora comme gagnant. Faut que ce trucage cesse. Une chanson qui est sorti il y'a à peine un mois? Bref on va nous traiter de rageux", a commenté un utilisateur de Twitter. "J'ai une question, NRJ Music Awards a donné un chèque de combien à Aya Nakamura pour qu'elle soit présente ? ça se voit qu'elle s'ennuie trop et veut juste rentrer à la maison", a surenchéri un autre.