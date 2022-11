Elon Musk souhaite la bienvenue à Kanye West sur Twitter

Le patron de Twitter, Elon Musk, a accueilli l'artiste. Le compte de Ye a été bloqué après un tweet antisémite. Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a testé dimanche si son compte avait bien été débloqué dans un premier tweet. Six heures plus tard, un message disait « Shalom ». La réponse de Musk à cela a été "Ne tuez pas ce que vous détestez, gardez ce que vous aimez". Selon Musk, cela n'a jamais été sa décision de bloquer Ye.

Pour rappel, l'artiste avait fait des déclarations antisémites dans plusieurs interviews et tweets. À la suite de ses commentaires, l'artiste s'était vu refuser l'accès à ses comptes de médias sociaux. Adidas, la maison de couture Balenciaga et l'agence américaine Creative Artists Agency, entre autres, avaient également arrêté leur collaboration avec l'artiste. En plus de Ye, l'ancien président des États-Unis Donald Trump est également revenu sur Twitter. Son compte avait été définitivement suspendu. Musk avait alors mis en place un sondage et environ 52% des personnes interrogées avaient indiqué qu'elles étaient favorables à un retour de Trump. Le compte de Trump a donc ensuite été débloqué.