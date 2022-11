Kanye West: le rappeur a partagé des vidéos intimes et explicites de Kim Kardashian

Toujours plus loin. À peine revenu sur Twitter, Kanye West est de nouveau pointé du doigt. Cette fois, c'est du côté d'Adidas que proviennent les révélations au sujet du comportement douteux du rappeur.

On le sait : Kanye West a très (très) mal vécu son divorce d'avec Kim Kardashian. Romance surmédiatisée avec Julia Fox, attaques frontales envers Pete Davidson... le producteur américain a tout fait pour occuper l'espace médiatique. Dans la sphère professionnelle et privée, son attitude envers son ex-épouse est aussi décriée. Le magazine Rolling Stone vient de révéler qu'il aurait montré des photos et des vidéos aussi explicites qu'intimes de la mère de ses enfants à des employés d'Adidas. Certains ont pris la parole dans le cadre de l'enquête. "Il m'a dit : 'Ma femme vient de m'envoyer ça' en me montrant une photo très révélatrice et personnelle de Kim Kardashian'", lit-on dans l'article. Une anecdote confirmée par un autre employé de la marque à trois bandes. Adidas a récemment rompu son contrat avec Kanye West et sa marque Yeezy.