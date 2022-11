Carnet rose à Monaco: Stéphanie de Monaco bientôt grand-mère pour la première fois

Carnet rose. Le clan des Grimaldi, récemment au grand complet pour la Fête nationale du 19 novembre, va bientôt s'agrandir. C'est Louis Ducruet, le fils aîné de la princesse Stéphanie, qui a annoncé l'heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux.

"Félicitations"

"Une aventure est sur le point de commencer" , a-t-il révélé dans une publication conjointe avec Marie Chevalier, son épouse. On y voit le couple monégasque et leur toutou, vêtu d'un t-shirt où l'on peut lire "bientôt grand frère" dans la langue de Shakespeare. La famille princière a partagé sa joie dans les commentaires. "Je vais être la meilleure des tatas !" , a commenté Camille Gottlieb. "Félicitations à cette belle famille" , a écrit Jazmin Grace Grimaldi, la fille du prince Albert II. C'est le premier enfant du couple et le premier petit-enfant à venir de Stéphanie de Monaco. Louis Ducruet, 29 ans, et Marie Chevallier se sont mariés civilement ce vendredi 26 juillet 2019.