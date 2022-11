"Telle mère, telle fille": Monica Bellucci dévoile des photos inédites de sa fille Deva

Immense fierté. C’est à l’âge de 15 ans que Deva a commencé à marcher dans les pas de sa mère. Il y a trois ans, l’adolescente aux origines italiennes et françaises devenait en effet égérie pour "Dolce", un parfum signé Dolce & Gabbana. Sa première incursion d’envergure. Depuis, la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel ne cesse d’épater la planète mode… et ses parents.

Classe

Ce 23 novembre, l'actrice n'a pas résisté à l'envie de partager trois clichés inédits de sa fille. Deva Cassel a récemment prêté ses traits et sa silhouette à l'édition française du magazine Vogue . La jeune femme de 18 ans, véritable portrait craché de ses célèbres parents, y affiche sa classe et son aisance. La série a évidemment fait sensation sur son compte Instagram. "Telle mère, telle fille", ont fait remarquer les internautes.

"Je ne veux pas être une mère qui enferme, au contraire, je suis heureuse de les voir s'envoler", déclarait Monica Bellucci au sujet de ses enfants en septembre dernier.