"All I Want to Christmas is You": Mariah Carey assure le show de Thanksgiving avec ses jumeaux de 11 ans

La star incontestée des fêtes, c'est elle. Mariah Carey et son tube "All I Want for Christmas is You" deviennent incontournables dès lors que Noël pointe le bout de son nez. Avant le réveillon, la star de 54 ans a été choisie pour électriser Thanksgiving.

Les Américains avaient mis les petits plats dans les grands ce jeudi 24 novembre. À New York, Macy's avait organisé sa mythique parade et la chanteuse a assuré le show pour clôturer les festivités en beauté. Vêtue d'une extravagante robe rouge et coiffée d'un diadème, Mariah Carey a entonné sa chanson avec une surprise. Monroe et Moroccan, ses jumeaux de 11 ans, ont dansé pour épauler la diva sur la scène de la Grosse Pomme. Un grand moment de fierté. "Reconnaissante et fière de mes beaux enfants 'Roc' et 'Roe'", a-t-elle écrit sur Instagram.

Selon une étude réalisée par The Economist, la diffusion de son tube "All I Want For Christmas Is You" lui permet d'amasser 2,5 millions de dollars chaque année, et ce depuis... 1994.