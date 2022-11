"Je vous aime": Julia Roberts partage un rare cliché pour les 18 ans de ses jumeaux

La prunelle de ses yeux. Ce 28 novembre, Julia Roberts a eu l'occasion de constater que les années filent à vitesse grand V. À 55 ans, l'actrice au sourire ravageur a en effet fêté les 18 ans de Hazel Patricia et Phinnaeus "Finn" Walter, ses jumeaux.

L'actrice de Pretty Woman , a contrairement à d'autres célébrités, mis un point d'honneur à préserver au maximum l'intimité de ses enfants au fil des années. Majorité ou pas, Julia Roberts a donc préféré partager un cliché résolument vintage de ses bébés. "18 ans. Je vous aime" a-t-elle écrit en légende pour le plus grand plaisir de ses fans. En 2021, Daniel Moder, son époux, avait partagé une photo plus récente pour les 17 ans de Hazel et Finn.