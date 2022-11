Will Smith s'exprime publiquement pour la première fois depuis sa scandaleuse gifle: "Je n'étais plus moi-même"

Il y a neuf mois, Will Smith secouait le Tout-Hollywood en adressant une gifle monumentale à Chris Rock lors des Oscars. Un comportement qui a valu l'opprobre à celui qui avait pourtant remporté une statuette ce soir-là. Aujourd'hui, l'acteur est de retour dans les médias pour la promotion d'Emancipation.

"Je n'étais plus moi-même. Il y avait cette rage qui était enfermée en moi depuis très longtemps", a reconnu l'Américain dans le fauteuil de Trevor Noah. "J'ai dû me pardonner d'avoir été humain. Croyez-moi, il n'y a personne qui regrette plus que moi. J'ai dû faire preuve d'humilité et réaliser que je suis imparfait", a-t-il ajouté, soulignant que personne n'avait "plus honte" que lui de cette situation. "Je traversais une mauvaise passe au cours de cette soirée, mais cela ne justifie en aucun cas ce que j'ai fait", a-t-il précisé.

La popularité de Will Smith est en chute libre depuis cette triste soirée. D'après la "Variety Intelligence Platform", le "Q Score" de l'acteur, un barème qui mesure la popularité des célébrités, a plongé de manière considérable. En janvier dernier, il avait un score positif de 39 et faisait parmi des acteurs les plus populaires de l'industrie aux côtés de Tom Hanks ou encore Denzel Washington. En juillet 2022, le score de l'acteur était toutefois tombé à 24 suite à la gifle.