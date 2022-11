Le prince William et Kate aux Etats-Unis pour leur première visite en huit ans

Le prince William et son épouse Kate sont attendus mercredi aux Etats-Unis pour leur première visite en huit ans, occasion pour le couple le plus populaire de la famille royale de faire briller la Couronne britannique après le décès de la reine Elizabeth.

Cette visite de trois jours, limitée à la seule ville de Boston (nord-est) culminera vendredi soir avec la deuxième édition du prix "Earthshot" créé par le prince William en 2020 pour soutenir des solutions innovantes visant à régénérer la planète. Cinq prix d'un million de livres chacun (1,16 million d'euros) seront décernés dans cinq catégories.

Une pléiade de stars est attendue pour l'occasion au MGM Music Hall de Boston, parmi lesquelles les chanteuses Billie Eilish et Annie Lennox, les soeurs Chloe x Halle, Ellie Goulding ou encore l'acteur Rami Malek. Le naturaliste David Attenborough y apportera comme l'an dernier sa contribution, ainsi que l'actrice Cate Blanchett.

C'est le premier voyage à l'étranger pour le prince depuis qu'il est devenu l'héritier de la Couronne après l'accession au trône de son père à la mort d'Elizabeth II le 8 septembre. Le nouveau roi Charles III lui a conféré le titre de prince de Galles et Kate est devenue princesse de Galles.

Tous deux âgés de 40 ans, parents de trois enfants de 4 à 9 ans, ils s'appliquent à projeter une image plus moderne et accessible de la monarchie, mais aussi un sens du devoir irréprochable.

A Boston, outre une réception avec la mairesse Michelle Wu, le couple doit rencontrer des responsables locaux sur le thème de la montée des eaux dans cette ville au bord de l'Atlantique.

Ils visiteront aussi une ONG travaillant avec des jeunes en difficulté, ainsi qu'un incubateur spécialisé dans les technologies vertes. Kate, très intéressée par l'éducation, se rendra également au centre sur le développement de l'enfant à l'université d'Harvard. Le prince doit lui visiter la bibliothèque et musée John Kennedy, avec la fille de l'ancien président américain, Caroline Kennedy, actuellement ambassadrice des Etats-Unis en Australie.

Ni Harry ni Meghan

Aucune rencontre n'a par contre été annoncée entre le prince William et son frère Harry, qui vit en Californie avec son épouse Meghan et leurs deux jeunes enfants. Les deux couples sont notoirement en froid, notamment depuis l'interview télévisée donnée par Harry et Meghan (connus comme les Sussex) aux Etats-Unis en mars 2021, qui avait notamment accusé la famille royale de racisme.

Le décès de la reine Elizabeth après 70 ans de règne ne les a pas rapprochés. Après sa mort, ils n'ont concédé qu'une seule apparition à quatre, glaciale, au château de Windsor pour admirer les fleurs déposées en hommage à la souveraine.

La presse des deux côtés de l'Atlantique ne se lasse pas de les opposer.

William et Kate devront durant leur visite composer avec l'ombre des Sussex, plus populaires aux Etats-Unis qu'ils ne le sont au Royaume-Uni.

Le 6 décembre, Harry et Meghan doivent ainsi recevoir un prix lors d'un gala à New York, saluant leur engagement humanitaire, par la fondation Robert Kennedy. En décembre est aussi attendu leur documentaire sur Netflix. Et la sortie mondiale des mémoires du prince Harry, "Le Suppléant", est prévue le 10 janvier: un livre "d'une honnêteté brute" selon l'éditeur, que la famille royale britannique attend avec appréhension.

D'où l'importance du voyage de William et Kate aux Etats-Unis, pour représenter la Couronne britannique avec gravitas, dignité et glamour.

Leur dernier voyage à l'étranger, une tournée dans les Caraïbes en mars, avait été marquée par des erreurs et manifestations hostiles, et le couple s'était vu demander des excuses pour le passé esclavagiste du Royaume-Uni.

Leur dernier voyage aux Etats-Unis remonte à 2014, quand ils s'étaient rendus à New York et Washington où le prince William avait notamment rencontré l'ancien président Barack Obama.

William et Kate, alors jeunes mariés, s'étaient aussi rendus en Californie en 2011.