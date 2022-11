Voici le prix exorbitant de la robe que portait Nolwenn Leroy à la finale de la Star Academy

Le passage de Nolwenn Leroy sur le plateau de la Star Academy n’a pas fini de faire parler de lui. Après avoir essuyé des critiques pour son comportement lors de son duo avec la finaliste Enola, de fait de nombreux internautes l’ont accusé d’avoir essayé de lui voler la vedette, la chanteuse est maintenant au coeur du débat pour le prix de sa robe.

En effet, pour la grande finale du show, Nolwenn Leroy avait revêtu une longue robe verte satinée. Une tenue signée Paco Rabanne et vendue pour la coquette somme de 1 590 euros. Un montant astronomique qui fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Mais la chanteuse n’est pas la seule à avoir sorti le grand jeu à l’occasion de la Star Academy. On se souvient encore de la tenue totalement rose bonbon que Jennifer avait choisie pour le premier prime et qui valait pas moins de 2 900 euros!