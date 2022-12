La nouvelle mise en scène de Meghan Markle et du prince Harry agace la Toile

Cela s'appelle donner de sa personne. Famille royale ou non, Harry reste très fier de ses Invictus Games, jeux fondés en 2014 et dédiés aux vétérans blessés ou en situation de handicap. Alors que l'événement multisports est annoncé du côté de Düsseldorf, en Allemagne, pour septembre de 2023, Meghan et le prince ont fait une apparition inattendue et millimétrée.

Duel

Les Sussex se sont mis en scène dans un clip léché en noir et blanc dévoilé le 30 novembre. Le duc de 37 ans participe à un match de ping-pong avec des sportifs avant d'affronter son épouse dans la scène finale de ce clip d'un peu plus d'une minute. Si la séquence baptisée "A Home for Respect" a été orchestrée pour la bonne cause, elle n'a pas fait l'unanimité pour autant. Certains internautes ont estimé que le "malaise" était palpable et que le couple vole même la vedette aux soldats plutôt que de les mettre en avant. Pour rappel, Meghan et Harry avaient fait leur toute première apparition publique ensemble lors des Invictus Games de Toronto en 2017.

Leur série Netflix se dévoile

Ce jeudi 1er décembre, alors que Kate et William sont en pleine tournée américaine, les Sussex ont décidé de lâcher le premier teaser de leur série Netflix tant attendue (et redoutée). "Personne ne voit ce qui se passe derrière les portes closes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger ma famille", y explique le prince. "Quand l'enjeu est si élevé, est-ce qu'il n'est pas plus logique d'entendre notre version de l'histoire ?", se demande ensuite Meghan Markle. Suspense.